Colletta per salvare gli affreschi . Servono 100mila euro per San Giorgio

MANDELLO DEL LARIO

Gli affreschi del Quattrocento che decorano la chiesa di San Giorgio di Crebbio a Mandello sono una Bibbia illustrata. Presentano centinaia di figure: prima dei fumetti, dei film al cinema e in tv, dei social, per secoli, con la potenza delle immagini, hanno raccontato di Gesù, dei protagonisti dei Vangeli e del Nuovo Testamento e del giudizio universale i fedeli che non sapevano leggere. Sfortunatamente umidità e incedere del tempo stanno cancellando quelle pagine variopinte di arte, cultura e fede. Per salvare gli affreschi il parroco don Fabio Molteni e gli amici di San Giorgio si appellano a tutti e chiedono di contribuire ad una raccolta fondi per poter pagare le spese di un restauro conservativo.

Si stima che per cominciare occorrano 100mila euro. L’iniziativa è sostenuta dai responsabili di Fondazione Cariplo e Fondazione comunitaria del Lecchese, che, una volta raggiunta la cifra, metteranno altrettanti soldi, raddoppiando la somma disponibile. "Vogliamo ridare luce a questi affreschi - spiega il professor Francesco Betti, degli Amici di San Giorgio -. Ci parlano sia del nostro destino finale, sia della nostra vita attuale". "Da tempo siamo impegnati in un’opera di valorizzazione, promozione e restauro di questa bellissima chiesa", aggiunge il curato che apre sia ai visitatori sia ai parrocchiani lo splendido luogo che risale almeno al XIII secolo. "È un prezioso gioiello – esorta a donare l’assessore alla Cultura Doriana Pachera -. Occorre il contributo di tutti per raggiungere i 100mila euro necessari". La chiesa di San Giorgio sorge lungo il Sentiero del Viandante, tra Mandello del Lario appunto e Abbadia Lariana. È un capolavoro romanico, dalle origini sono molto antiche. La sua costruzione è avvolta nel mistero e alle prove storiche si mescolano leggende e tradizioni locali. Si trova in una posizione strategica e di passaggio, su un’antica mulattiera che per secoli ha rappresentato l’unico collegamento via terra lungo la sponda orientale del lago di Como. Tra quanti la calcavano c’erano molti pellegrini, che dalla Germania e dalla Svizzera si recavano a Roma e da quanti al contrario da sud si recavano verso i santuari del Nord Europa. Daniele De Salvo