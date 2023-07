Colle, ''Lo abbiamo visto'': sospese le ricerche di Magoo

Colle Brianza (Lecco), 1 luglio 2023 – Le ricerche di Magoo sono state sospese. Si presume che Ivan Sirtori, lo psicologo di 49 anni di Colle Brianza che manca all'appello da sabato scorso, sia vivo e vegeto e che semplicemente non voglia lasciarsi trovare, né tornare a casa. Questo almeno è la speranza di chi gli vuole bene e dei soccorritori.

L'avvistamento

Qualcuno sostiene di averlo visto. Alcuni testimoni hanno riferito di averlo incrociato venerdì sera a monte di Vercurago, vicino ad un corso d'acqua. Lo avrebbero riconosciuto ma sul momento non hanno avuto la prontezza di fermarlo, chiedergli chi fosse, né di allertare i soccorritori. Hanno provveduto solo qualche ora più tardi, ma ormai del 49enne si erano perse di nuovo le tracce. Se effettivamente fosse lui o meno, non si sa, poiché mancano riscontri ufficiali.

Sospese le ricerche

A distanza di una settimana esatta dal suo allontanamento volontario le ricerche sono state sospese, dopo essere state ulteriormente estese rispetto alla zona iniziale. Da martedì lo hanno cercato quotidianamente senza sosta almeno una cinquantina di soccorritori tra vigili del fuoco, tecnici del Soccorso alpino, volontari della Protezione civile e carabinieri. Sono stati impiegati elicottero, quoad, fuoristrada e tutti i mezzi a disposizione per provare a rintracciarlo.

Un ago in un pagliaio

E' stato come cercare un ago in un pagliaio. Inizialmente le ricerche sono state concentrate nella zona del San Genesio e nei boschi attorno a Colle, dove Ivan abita con la moglie e i figli. Poi il perimetro è stato esteso fino al Parco regionale della Val Curone a Montevecchia. Infine l'area è stata ulteriormente estesa verso Vercurago in seguito al presunto avvistamento. Ivan non ha portato con sé nemmeno il cellulare, quindi non è stato possibile tracciarne neppure gli spostamenti pregressi,

Cosa è successo?

Non è la prima volta che Ivan si allontana da casa. E' abituato a cavarsela da solo in mezzo alla natura e a trascorrere intere nottate all'addiaccio in mezzo al bosco. Lo fa spesso, ama isolarsi da tutti e tutto per riflettere e per mettersi alla prova. Tuttavia non è mai stato assente tanto a lungo, per questo i familiari si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa. Il timore è che questa volta gli possa essere magari capitato qualcosa di brutto, magari un malore o un infortunio.

Chi è Magoo

Ivan è psicologo, musicoterapista, educatore e artista. “Poi è arrivato il 2012, anno di grandi deflagrazioni silenziose e interiori – si legge nel sul suo blog in cui spiega il “processo di scollocamento dalla grande rete del ragno che tutto controlla” -. Da allora ho staccato varie spine, tra cui quella del cosiddetto lavoro e mi sono ritirato. Vivendo semplicemente e con uno stile essenziale, mi accade di occuparmi di me stesso, di mia moglie, della nostra famiglia; di aiutare persone; di scrivere racconti e poesie; di suonare e cantare le mie canzoni; di musicare canzoni”