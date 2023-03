Colico, un pugno all’arbitro. Il calciatore si scusa: due minuti di follia

Colico (Lecco), 17 marzo 2023 - "Chiedo scusa anche se non basta. So di aver deluso tutti". A chiedere scusa è il calciatore di 17 anni della Colicoderviese che domenica ha preso a pugni in faccia un arbitro, anche lui un giovane appena 19enne, e gli ha spaccato il setto nasale. I dirigenti della società sportiva tramite i social hanno diffuso una sua lettera, non per difenderlo né per giustificarlo, anzi.

"Il nostro tesserato, colpevole dello sconsiderato gesto, ha scritto una lettera – spiegano –. Siamo stati indecisi fino all’ultimo, ma abbiamo convenuto di pubblicarla perché ci sono alcuni passaggi che vale la pena leggere. Il ragazzo è una persona per bene , non ha mai dato a noi nessun problema e siamo legati a lui con affetto, perciò gli diamo la possibilità di scusarsi".

"Chiedere scusa non sarà mai abbastanza, so di aver sbagliato e me ne sono reso conto subito – si legge nel post del giocatore, che ha reagito male a un cartellino rosso e ha inseguito il direttore di gara al termine della partita del campionato regionale Allievi under 17 –. Ho avuto due minuti di totale blackout e mi vergogno del gesto che ho fatto, chi mi conosce sa perfettamente che non sono un ragazzo violento. Mi dispiace aver deluso tutti. Dopo quei due minuti di follia ho cercato subito l’arbitro per porgere le mie scuse ma mi è stata negata la possibilità, vista la situazione che si è venuta a creare, e posso solo che comprendere. Ho commesso un grave errore e ho cancellato in un attimo tutti i sacrifici fatti per questo sport che amo".

Sa che pagherà caro quel gesto e non giocherà a lungo. "L’unica cosa che vorrei è poter incontrare di persona l’arbitro per potermi scusare personalmente".