Colico, salvati tre cuccioli di riccio: erano intrappolati in una legnaia

Colico (Lecco), 25 giugno 2023 – Operazione salvataggio ricci in Alto Lario. I vigili del fuoco hanno recuperato e salvato tre cuccioli di riccio. Erano intrappolati in una legnaia a Colico. A dover indossare i panni di “animal rescue” sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Bellano.

Dopo averli liberati e rifocillati, i soccorritori del 115 hanno portato i tre riccetti in un posto sicuro, in mezzo ad un bosco, alla larga da abitazioni, capanni e legnaie, per rimetterli in libertà.

Nei giorni scorsi, sempre i vigili del fuoco volontari di Bellano, hanno salvato pure sei cigni, tra cui quattro pulcini, rimasti impigliati tra lenze e ami nel lago a Dervio. Solo nel 2022 e solo gli agenti della Polizia provinciale, sono stati recuperati più di 200 animali selvatici in difficoltà: ricci, cigni, cervi, merli, tartarughe, pipistrelli, rondini, tassi, volpi, civette, caprioli, nutrie, cornacchie e altri animali di ogni specie con cui riempire un'arca di Noè.