Incidente a Colico, si schiantano per non investire un animale: feriti due giovani di 27 e 29 anni

Colico (Lecco), 30 ottobre 2023 – Due giovani di 27 e 29 anni sono finiti contro le barriere in cemento della Superstrada per non investire un animale che ha tagliato loro la strada. L'incidente è avvenuto sulla Statale 36 all'altezza di Colico, in direzione nord, verso Sondrio.

I due viaggiavano su una vecchia Toyota Yaris, appena comprata di seconda mano. All'uscita di una galleria, il guidatore ha visto un'ombra veloce di un animale attraversargli la strada. Forse era una volpe, oppure un tasso, non è riuscito a distinguerlo, perché è successo tutto in una frazione di secondo.

D'istinto, per non investire l'animale, ha frenato, ma l'utilitaria, a causa dell'asfalto viscido come una saponetta er la pioggia, ha carambolato come una trottola impazzita, schiantandosi ripetutamente da una parte all'altra della carreggiata, contro i guard rail in metallo da una parte e i Jersey in calcestruzzo dall'altra. I due sono stati soccorsi e assistiti dai soccorritori volontari del Soccorso bellanese.

Dopo le prime cure li hanno trasferiti in sicurezza all'ospedale di Gravedona. Le loro condizioni non sono gravi, ma, oltre ad un bello spavento, hanno preso anche una gran bella botta. L'auto appena acquistata invece è da rottamare, perché oltre alla carrozzeria, ai semiassi e a diverse parti meccaniche, nell'urto si è danneggiato pure il telaio.