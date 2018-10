Colico (Lecco), 12 ottobre 2018 – La gestione del Forte Montecchio Nord di Colico è un modello da imitare e da esportare in tutta la Lombardia e anche oltre per la valorizzazione del patrimonio storico della Grande guerra. In occasione della fine delle celebrazioni e delle manifestazioni per il centenario del termine della Prima guerra mondiale, questa mattina a Colico si è svolto un convegno dal titolo appunto “La valorizzazione del patrimonio storico della Grande guerra in Lombardia” promosso dai vertici di Ersaf promosso da Ersaf, Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste , a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli.

“Un convegno importante perché evidenzia la notra attività in occasione del Centenario della Grande guerra su un fronte considerato minore per quanto riguarda gli eventi bellici ma che ha peculiarità e strutture uniche tra cui proprio il Forte Montecchio”, commenta l'esponente del Pirellone. All'appuntamento hanno partecipato anche il presidente di Ersaf Alessandro Fede Pellone, il sindaco Monica Gilardi, l’onorevole Ugo Parolo, Beatrice Bentivoglio del Ministero per i Beni culturali, Marco Balbi della Società storica per la Guerra Bianca, Barbara Bracco dell’Università degli studi Bicocca di Milano, Camillo Zadra del Museo storico italiano della guerra, Benedetta Sevi della direzione generale dell'assessorato all'Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, Alessandro Meinardi direttore del Parco dello Stelvio e John Ceruti del Museo della Guerra bianca. “Come Regione Lombardia abbiamo sostenuto interventi sebbene a livello nazionale dal punto di vista storico è mancato quello spunto in più per produrre studi e ricerche particolarmente importanti anche per rileggere quei fatti storici – prosegue l'assessore -. Proprio per questo è mia volontà l’anno prossimo organizzare un convegno storiografico internazionale”. “Bisogna regolamentare anche l'attività dei recuperanti dei reperti storici bellici – prosegue -. Con il surriscaldamento del pianeta i nostri ghiacciai stanno sempre più restituendo testimonianze storiche di valore che dobbiamo salvaguardare”.



Tra l'altro è in fase di ultimazione l'iter che porterò all'acquisizione da parte di Regione Lombardia del Forte Montecchio di Colico, “riconosciuto come unicum mondiale, una testimonianza viva e concreta della Prima guerra mondiale”. Proprio al Forte Montecchio tutti gli ospiti del convegno hanno potuto pranzare sul tetto dei cannoni per poi compiere una visita guidata all’interno del forte.