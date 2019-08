Colico (Lecco), 25 agosto 2019 - Lo hanno rapinato durante il giro di raccolta degli incassi delle slot machines. Il colpo grosso da oltre 10mila euro di bottino è stato messo a segno l’altra mattina, in pieno giorno, a Colico, nella zona del laghetto di Piona. La vittima dell’assalto è un comasco di cinquant’anni, dipendente di una società di Malgrate di gestione della macchinette mangiasoldi. L’incaricato era impegnato nel giro periodico per la raccolta degli incassi delle slot nei bar e nei bingo della zona.

Proprio mentre era impegnato con un commerciante proprietario di un’attività di via Laghetto per prelevare gli spiccioli e le banconote dalle videolottery installate nel locale e verificare che fosse tutto in regola, qualcuno ne ha approfittato per rubargli la valigetta in cui custodiva i soldi già incassati lasciata sull’auto posteggiata subito fuori il bar in cui si trovava. Dentro la borsa c’erano più di 10mila euro in contanti.

Il cinquantenne si è immediatamente accorto che stava succedendo qualcosa, perché ha udito il rumore dei vetri in frantumi del finestrino della Fiesta con cui stava effettuando il giro: è corso subito a vedere cosa stesse succedendo e ha notato due sconosciuti mentre arraffavano la valigetta con i cash dal sedile posteriore della macchina per poi scappare a bordo di un’altra vettura su cui probabilmente si trovava un terzo complice con il ruolo di autista e palo.

«Ho provato a rincorrerli e fermarli, ma mi hanno insultato e minacciato e non sono riuscito a raggiungerli», ha riferito il cinquantenne, che non ha potuto fare altro che avvisare di quanto successo il proprio responsabile e poi raggiungere i carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Ai militari, purtroppo, non avrebbe saputo fornire molti dettagli utili alle indagini. Probabilmente i banditi lo hanno atteso al varco, sapevano chi è, il lavoro che svolge e conoscevano pure i suoi orari e i suoi spostamenti, forse lo hanno anche controllato e pedinato prima di compiere l’assalto, aspettando che prelevasse più soldi possibile prima di entrare in azione e derubarlo. Un altro episodio analogo si era verificato anche qualche mese fa, in primavera, a Costa Masnaga, lungo la Superstrada Milano–Lecco, sempre fuori da una sala giochi e sempre contro un addetto al ritiro dei soldi dei videopoker che è stato addirittura aggredito e picchiato dal rapinatore che lo ha scippato mentre stava risalendo sulla propria auto dopo aver raccolto gli incassi della slot