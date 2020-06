Colico (Lecco), 12 luglio 2020 – Mentre stava passeggiando sul lungolago di Colico un 78enne che abita in paese si è accasciato a terra, colpito da un improvviso arresto cardiaco. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente compreso la situazione.

In attesa dell'intervento dei sanitari del 118 alcuni gli hanno così praticato il massaggio cardiaco, mentre altri sono corsi a prendere il defibrillatore semiautomatico collocato sul lungolago proprio per essere utilizzato in casi di evenienze simili. Grazie a loro e all'impiego del dae il 78enne è stato rianimato e il battito cardiaco ha ripreso il proprio ritmo. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118 e dai volontari della Croce rossa è stato infine trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco.