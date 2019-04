© Riproduzione riservata

1/5 L'Associazione nazionale carabinieri di Colico 2/5 La parata 3/5 Il picchetto 4/5 Le uniformi storiche 5/5 La festa dell'Anc di Colico

Colico (Lecco), 4 aprile 2019 –dell'diin festa per il terzo compleanno della ricostituzione dell'Anc avvenuta nel 2016. Per l'occasione in paese hanno sfilato i componenti del Nucleo uniformi storiche dell'Ispettorato Regione Lombardia dell'Anc di Milano ed è stata allestita una mostra con la collezione di uniformi storiche di epoca sabauda. La giornata è cominciata alle 9.45 con il ritrovo davanti al municipio in piazza Và Alpini e poi alle 10.10 con la cerimonia dell'alzabandiera, quindi la celebrazione della messa e la deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti per poi proseguire in sfilata per le vie del paese fino in piazza Giuseppe Garibaldi sul lungolago e gustare un rinfresco nei locali della ex Banca Popolare di Sondrio dove è stata allestita la mostra delle uniforme dei carabinieri reali. Il compito degli onori di casa è spettato al presidente dell'Associazione nazionale carabinieri di Colico, il maresciallo. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche le penne nere della Fanfara alpina dell'Alto Lario e i musicisti del Coro Delphum di Dervio.