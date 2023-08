Colata di fango interrompe provinciale e ferrovia

Una bomba d’acqua è esplosa su Dervio, innescando una colata di fango che ha travolto sia la linea ferroviaria Lecco – Colico, sia la Sp 72. L’ondata di maltempo ha travolto l’Alto Lario ieri sera con un improvviso e violento temporale. Le barriere anti-piena per contenere il torrente Varrone hanno funzionato, ma una frana si è staccata in zona Torchiedo tra Dervio e Varrone. Sulla linea ferroviaria e sullaprovinciale si sono riversati fango e detriti, interrompendo la circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo smottamento non ha provocato danni alle infrastrutture e i collegamenti sono stati ripristinati in serata. Durante il temporale un motoscafo con 5 persone è affondato. I cinque hanno indossato i salvagenti e si sono salvati.