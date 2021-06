Civate (Lecco), 25 giugno 2021 - Dopo il crollo del ponte di Annone ogni distacco di materiale dalle arcate delle infrastrutture viene valutato con grande attenzione, così quando in tarda mattinata alcuni automobilisti hanno segnalato alcuni frammenti di cemento caduti dalla volta del ponte della Ss36 è immediatamente scattata l'allerta.

Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco di Lecco che con un'autoscala hanno iniziato la verifica della struttura, più tardi sono giunti anche i tecnici di Anas. Per ragioni di sicurezza la strada che passa sotto lo svincolo è stata chiusa alle auto, con rallentamenti da parte della circolazione in entrata e in uscita dalla città. Si attendono aggiornamenti.