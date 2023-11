Città turistica dai mille divieti. A Villa Olmo niente tintarella stop alle pedalate lungo i viali

Tenendo fede alla fama di sindaco “sceriffo“, più per definitizione altrui che non per scelta propria, Alessandro Rapinese ha deciso di imporre un giro di vite sull’utilizzo del parco più bello della città, quello di Villa Olmo, che in estate complice la vicinanza del lago si trasformata in un lido. In base alle nuove regole sarà proibito non solo prendere la tintarella in costume, ma anche solo sedersi nelle aiuole verdi di fronte alla villa Neoclassica e anche attraversare i viali in bicicletta, come fanno i ciclisti e i pony dei ristoranti che fanno la spola tra il centro città e Cernobbio, a meno di non spingerla a mano.

Il nuovo regolamento non è meno inflessibile con i cani, ammessi a patto di essere tenuti al guinzaglio. Per concedersi il lusso di una passeggiata sul prato si dovrà raggiungere il parco sul retro della villa e l’orto botanico, ma anche in questo caso facendo molta attenzione ai divieti.

Inutile dire che è vietato "disturbare la quieta e la tranquillità delle persone nonché produrre rumori molesti di qualunque tipo e con qualunque mezzo", "salire sugli alberi", raccogliere fiori, frutti o funghi", "catturare, uccidere o molestare qualsiasi tipo di animale", esercitare la caccia e la pesca e anche "la falconeria", accendere fuochi o solamente fumare. Impensabile utilizzare droni o giocare a pallone, a meno di non voler incappare in una multa salata. Dovranno studiarsi a memoria un regolamento dettagliatissimo anche i ragazzini che vorranno utilizzare il nuovo skate park di via Aldo Moro, nel parcheggio dell’Ippocastano, ben sapendo che dai 10 ai 14 l’ingresso è consentito solo se accompagnati da un adulto.

Anche se il Comune mette in evidenza che la struttura non è sorvegliata e non c’è responsabilità per danni o incidenti, nel regolamento si impone l’utilizzo di casco e ginocchiere e nel lungo elenco di divieti, oltre a quello di introdurre cibo e bevande, c’è anche quello di utilizzare cuffie e apparecchi acustici. In altri tempi si sarebbe detto diversi sì, ma con giudizio.