Ciclisti, raffica di incidenti Muore pensionata di 75 anni

CARAVAGGIO (Bergamo)

Stava tornando a casa in bicicletta dopo aver fatto la spesa. Era quasi mezzogiorno. Luisa Maria Rossetti, 75 anni, di Caravaggio, era sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto, una Ford Focus condotta da un diciannovenne. Per l’anziana non c’è stato nulla da fare. L’incidente a Caravaggio nella zona commerciale di via Treviglio. Secondo una prima ricostruzione la vittima proveniva dal parcheggio del supermarket e con la sua due ruote stava attraversando il passaggio pedonale che taglia la strada di immissione alla zona commerciale, proprio in quel momento è sopraggiunta l’auto – guidata da un diciannovenne di Caravaggio – che l’ha travolta. La pensionata è stata sbalzata finendo contro il lato destro del parabrezza e infrangendolo per poi finire sull’asfalto dopo una decina di metri dal punto dell’impatto.

Il primo ad accorrere in soccorso della donna è stato lo stesso investitore insieme a un’altra automobilista che lo seguiva. Inutile il tentativo di rianimarla del personale del 118 accorso sul posto. Per rilevare l’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caravaggio e il Nucleo radio operativo della Compagnia di Treviglio. Il diciannovenne che era al volante della vettura, ancora sotto choc per l’accaduto ha raccontato che in quel momento non stata andando veloce.

Sempre ieri intorno alle 10 un altro ciclista è stato investito in via della Repubblica ad Almenno San Salvatore. In ospedale sono finiti anche un 57enne e un bimbo di soli 8 anni, coinvolti in un altro incidente sulle due ruote a Presezzo. Un altro ciclista, di 56 anni, è stato invece investito sulla provinciale a Mozzo. Le sue condizioni, come quelle degli altri feriti, non sembrano particolarmente preoccupanti.

A Stradella, nel Pavese, un ciclista sessantenne è uscito di strada – probabilmente per un malore – ed è finito in una scarpata. Vani i tentativi di rianimarlo.Francesco Donadoni