Ciclista investito da un’auto Muore sulla strada trafficata

PIANTEDO (Sondrio)

Tragedia ieri mattina sulle trafficate strade della Valtellina, nel Comune di Piantedo. A perdere la vita in sella a una bicicletta un ragazzo peruviano di 34 anni, Huriel Curilla, residente a Delebio (il Comune limitrofo), che è stato investito da un’automobile Fiat Panda di colore scuro condotta da un 58enne.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane straniero è sbucato all’improvviso all’incrocio fra via Vanoni e via Nazionale, mentre l’utilitaria procedeva in direzione Delebio. L’automobilista ha frenato di colpo ma non è riuscito ad evitarlo. Pare che la vettura procedesse a una velocità regolare. Il ciclista è stato travolto ed è morto sul colpo.

Sull’utilitaria sono rimasti i segni del forte impatto, il vetro è diventato una ragnatela dopo l’investimento. L’automobilista si è fermato subito per cercare di prestare aiuto, per lui ferite lievi (codice verde). È stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona.

L’allarme è scattato circa alle 9. La centrale operativa del servizio di emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Colico che ha sede a pochi chilometri di distanza dal luogo del sinistro e un’automedica in codice rosso, (il più grave). I carabinieri della Compagnia di Chiavenna, guidati dal capitano Giuseppe Antonicelli, sono giunti sul posto per i rilievi e per regolare il traffico che a quell’ora è sempre sostenuto. I militari hanno sottoposto il 58enne alla guida all’alcoltest, ed è risultato negativo. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

La salma del giovane peruviano è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Sondrio. Il magistrato di turno ha disposto che venga effettuata la ricognizione cadaverica.

Sempre in Valtellina, è grave in ospedale una donna di 68 anni, dopo una caduta a Mossini (So). L’anziana ieri mattina stava scendendo una scaletta per recarsi in un terreno agricolo, quando è caduta. È stata ricoverata al Morelli.

Carlalberto Biasini