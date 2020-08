Varenna (Lecco), 9 agosto 2020 - E' stato chiuso al transito il Sentiero del Viandante, bloccato nella notte da uno smottamento che ha reso impraticabile una parte della camminata in località Pino. Il sindaco Mauro Manzoni per ragioni di sicurezza ha immediatamente disposto il provvedimento di chiusura, soprattutto tenendo conto dell'arrivo dei turisti che soprattutto durante il fine settimana affollano la via.

"Si ordina per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, sino alla messa in sicurezza dei luoghi e con effetto immediato, il divieto di accesso e di circolazione nel territorio del comune di Varenna dell’area denominata “Sentiero del viandante”, nel tratto compreso tra 1 km direzione nord e 1 km direzione sud" si legge nell'ordinanza. A partire da domani si decideranno quali interventi prendere per riaprirlo al più presto.