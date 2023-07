Che successo la sesta edizione

Lecco come Venezia. È il Lecco Film Festival, di cui si è appena conclusa la quarta edizione, che ha portato in città ospiti d’eccezione, artisti e maestranze del mondo del cinema. Alla kermesse, diventata già un appuntamento di rilievo nazionale, sono stati registrati quasi 10 mila spettatori nei 5 giorni del festival, durante i 23 eventi cui hanno partecipato oltre 40 ospiti, tra cui sia veterani affermati come Carlo Verdone, Giulio Scarpati e Marco Bellocchio, per citarne solo alcuni, sia esordienti come la regista Emilia Mazzacurati. La manifestazione è stata realizzata da 25 professionisti dello staff insieme a 100 volontari. È stata organizzata dal prevosto di Lecco monsignor Davide Milani (foto), che è anche presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei, con il contributo degli industriali di Confindustria Lecco e Sondrio.

"Lecco Film Fest è fatto da persone che sono espressione viva di una comunità che si è lasciata convocare dal cinema e dalla cultura – spiega monsignor Davide Milani -. Insieme ci siamo posti delle domande sul tempo che viviamo, i suoi drammi e la speranza possibile; ci siamo lasciati stupire dalla forza evocativa dell’arte, delle riflessioni comuni, dei percorsi di vita e professionali narrati dagli ospiti. Il cinema e le persone che lo realizzano si sono messi al servizio della comunità per vivere insieme un’articolata esperienza di bellezza, per ridestare lo stupore e aprirci così all’esperienza dell’incontro con l’altro e del senso". Spente luci sulla quarta edizione, ora è già tempo di pensare alla quinta edizione del Lecco Film Fest, che è stato già riconfermato per la prossima estate. D.D.S.