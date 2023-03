Che polemica sulla fontana abbandonata

Costruita, poi demolita, infine abbandonata a pezzi in un terreno municipale trasformato in discarica. È la storia della ex fontana comunale di Dervio, le cui macerie sono state recuperate nei giorni scorsi da un campo alle spalle del cimitero. La fontana era stata costruita nel 1998 al costo di 150 milioni di lire, che, al cambio e alla rivalutazione attuale, equivarrebbero a 108.455 euro. All’epoca il sindaco del paese era Vittorio Rusconi, l’assessore Davide Vassena, che poi, divenuto lui primo cittadino, nel 2010, ha ordinato la rimozione e la demolizione della fontana, un’intervento pagato altri 5mila euro. A tirare le somme su richiesta del capogruppo di maggioranza Angelo Sandonini che ha presentato un’interrogazione sulla viceda, è l’attuale sindaco Stefano Cassinelli, che punta il dito contro il suo predecessore che ora siede sui banchi di opposizione. "Tra fare e disfare, con una permanenza di circa 12 anni sul lungolago, sono stati spesi oltre 80mila euro dei cittadini derviesi a cui vanno aggiunte spese di progettazione e costi dei dipendenti dell’ufficio tecnico – spiega -. Una volta rimossa la fontana è stata abbandonata nel degrado". La stessa sorte è toccata pure alla fontana che c’era in piazza del municipio. "Una polemica a scoppio ritardato – si difende il diretto interessato, cioè Davide Vassena -. Tutti si ricordano come la fontana purtroppo non avesse mai funzionato correttamente. Le pompe per il ricambio d’acqua si guastavano spesso e la manutenzione necessitava frequenti interventi". Per questo era stato deciso di rimuoverla e rivenderla, solo che nessuno l’ha poi mai comperata. D.D.S.