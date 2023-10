Cernusco, rapina al parco giochi: la vittima un 14enne. Ma i 4 giovani hanno le ore contate

Cernusco Lombardone (Lecco), 16 ottobre 2023 – Un ragazzino di 14 anni è stato aggredito e rapinato al parco pubblico. Ad assalirlo e strappargli dal collo una catenina d'oro sarebbero stati altri quattro giovanissimi in branco. E' successo a Cernusco Lombardone.

Il 14enne era al parco giochi del centro del paese, alle spalle di piazza della Vittoria. Se ne stava lì per conto proprio, ad aspettare gli amici. Invece che gli amici sono però arrivati quattro delinquentelli, della sua stessa età o poco più grandi. Lo hanno ricordato, spintonato e poi gli hanno scippato la collanina d'oro che indossava.

La catenina era un regalo, ricordo di famiglia. In 4 contro 1, lui non ha potuto nulla per difendersi e nemmeno ha provato a chiedere aiuto, per paura che sarebbe finita peggio.I baby rapinatori sono scappati di corsa a piedi. Hanno dovuto abbandonare le loro biciclette, su cui non hanno fatto in tempo a montare in sella perché nel frattempo al parchetto stavano arrivando altre persone.

Sembra siano scappati verso la stazione per salire sul primo treno di passaggio. Le indagini sono in corso: oltre alle loro biciclette, i carabinieri avrebbero recuperato pure le immagine delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.