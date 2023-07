Cernusco Lombardone, caldo record in Brianza: superati i 36 gradi

Cernusco Lombardone (Lecco), 17 luglio 2023 – Più di 36 gradi centigradi. A Cernusco Lombardone questo pomeriggio la colonnina di mercurio del termometro ha toccato i 36,1°. È la temperatura massima più alta di tutta la Lombardia di oggi a nord di Milano e comunque tra le più alte in tutta la regione, comprese quelle registrate nella Bassa, tra Pavese, Lodigiano e Cremonese.

I 36,1 gradi sono stati registrati alle 16.50 alla stazione di rilevamento dati di Cernusco Lombardone di Giovanni Zardoni, collaboratore del Centro meteo lombardo, esperto di meteorologia locale.

Il record dei record della Brianza dell’11 agosto 2003, con 37,9° è tuttavia ancora lontano, come lo sono i 37,8° del 27 giugno 2019 e i 37,7° del 22 luglio del 2022. La temperatura percepita, determinata dalla percentuale di umidità, è stata però ancora superiore, tra i 42 e i 43 gradi centigradi.

Domani potrebbe andare ancora peggio. Per questo si sconsiglia agli anziani di non uscire durante le ore più calde. Lo stesso vale per i bambini e i soggetti fragili, ma anche per gli sportivi che, per allenarsi, dovrebbero scegliere le ore più fresche della giornata, come il mattino presto e la sera. Gli esperti suggeriscono inoltre di bere molta acqua e mangiare frutta, mentre bisognerebbe evitare alcol e cibo pesante.