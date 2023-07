Cernobbio, 10 Milioni di Euro per la Sicurezza del Territorio

Si prepara a pagare un conto da dieci milioni di euro Cernobbio per la messa in sicurezza del proprio territorio messo alla prova, ormai un anno fa, dal nubifragio che ha trasformato in un fiume in piena il normalmente mansueto torrente Garrovo. Nel corso degli ultimi dodici mesi l’amministrazione comunale ha già compiuto una prima serie di interventi di messa in sicurezza, costati quasi un milione di euro, ma adesso si prepara a spendere quasi dieci volte tanto. Soldi che serviranno per rimettere tutto a posto e realizzare opere di prevenzione idraulica non solo sul corso del Garrovo, ma anche sui torrenti Greggio, Cosio e Coletta.