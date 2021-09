Ancora nessuna traccia della 47enne lecchese dispersa da giovedì sera sui monti di Premana. I soccorritori questa mattina, dopo una breve pausa durante la notte, hanno ripreso le ricerche. In campo ci sono una trentina di tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco delle squadre Saf specializzati nel soccorso speleo alpino fluviale di Lecco e di Sondrio. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco delle Nucleo cinofili della Liguria con i loro cani molecolari, mentre i militari del Sagf che è il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i soccorritori di Areu stanno effettuando perlustrazioni aeree dall'alto. Vengono utilizzati pure droni appositamente equipaggiati. Nonostante l'imponente dispiegamento di uomini e mezzi al momento le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono a oltranza, perché la 47enne non è stata ancora individuata. La zona delle ricerche, che è quella della Valle dei Forni, è molto impervia e ampia. L'allarme è scattato ieri sera, quando la 47enne, impegnata nel pomeriggio in una gita per cercare funghi con altri amici da cui però si è allontana, non si è riunita agli altri della comitiva a Gabbio, il luogo prescelto per il rendez vous finale. Sono subito cominciate le ricerche nonostante il buio e le condizioni meteo sfavorevoli, interrotte solo temporaneamente in nottata e riprese questa mattina all'alba.

