Cercatori di funghi: due croci in 24 ore

Quarta vittima fra i cercatori di funghi, in Valtellina. Ieri pomeriggio, in località Puslava, a 800 metri, a Sacco, frazione di Cosio Valtellino, ha perso la vita l’84enne Enrico Vaninetti, residente a Delebio. È stato ritrovato in una zona molto impervia. L’allarme è stato dato dai familiari alle 13, in quanto non riuscivano a mettersi in contatto con lui che era solo. Impegnati, nelle ricerche, una quindicina di tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso Alpino, unitamente al Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e ai Vigili del fuoco di Morbegno. L’auto del pensionato è stata trovata parcheggiata a Sacco. Il dispositivo Imsi Catcher, su elicottero GdF, ha rilevato il segnale del cellulare dell’anziano, facilitando la localizzazione del corpo. Vaninetti è scivolato per una settantina di metri. Già ok a sepoltura. Michele Pusterla