Centauro morto a Rezzato La comunità sgomenta

Massimo Sattin, 39 anni, residente a Ponte San Pietro, morto domenica a Rezzato (Brescia) in un incidente, stava viaggiando da Montichiari in direzione Salò in sella alla sua moto, una Bmw Gs. In corrispondenza di una leggera curva verso destra, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, dalla quale stava sopraggiungendo un 54enne alla guida di un furgone cassonato. La tragica notizia già domenica sera è corsa velocemente in paese, a Ponte San Pietro, e tra i tanti amici che lo conoscevano, lasciando un misto di incredulità e sgomento. La salma di Sattin è stata composta agli Spedali Civili di Brescia, a disposizione del magistrato. Giramondo per lavoro e per passione, il 39enne aveva fatto rientro in Italia nel marzo del 2021 e viveva con la moglie e i due figli in via Marconi, a Ponte San Pietro. Negli anni, tanti viaggi nei paesi orientali, dal Qatar, dove si era sposato, al Kuwait. Poi l’arrivo dei due bambini, mostrati con orgoglio sui profili social. A inizio anno il viaggio in Egitto con la famiglia e per seguire in cantiere. Domenica pomeriggio, intorno alle 17,30 lo schianto. Inevitabile l’impatto, violentissimo: il 39enne è stato sbalzato dalla sella, finendo in una scarpata tra lo svincolo della Statale 45 bis e l’uscita della tangenziale sud. Francesco Donadoni