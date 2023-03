Censimento delle piazze di spaccio I privati dovranno sigillare gli edifici

BULCIAGO (Lecco)

Il censimento di tutte le piazze della droga e la serrata di tutti gli edifici abbandonati che possono essere trasformati in covi di spacciatori. A blindare i possibili nascondigli ci dovranno pensare a spese loro i proprietari. È il piano di battaglia del prefetto di Lecco per impedire che iil territorio diventi un porto franco degli spacciatori. Dopo la sparatoria in strada di fine febbraio sulla Briantea a Bulciago, costata il ferimento di un 28enne marocchino colpitoal collo, oltre la corsa in ospedale di marito e moglie di 39 e 35 anni coinvolti senza colpa in un incidente stradale perchè si sono trovati in mezzo uno scontro tra spacciatori, il prefetto Sergio Pomponio ha chiamato a rapporto i vertici delle forze dell’ordine e i sindaci Bulciago, Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno e Nibionno per dettare la linea contro lo spaccio lungo la Statale 36 e la ferrovia della Lecco – Molteno – Milano, le vie di approvigioamento di spacciatori e tossicodipendenti. "I sindaci adotteranno ogni possibile iniziativa per il censimento di siti e immobili abbandonati, che possono costituire il nascondiglio privilegiato degli spacciatori – recita la nota diffusa da palazzo di governo al termime del summit -. È stata condivisa l’opportunità di ordinanze per la messa in sicurezza di tali immobili, anche intimando ai proprietari di impedirne l’accesso incontrollato". Dovranno inoltre essere bonificati i sentieri e i terreni nei boschi dello spaccio per impedire che tra i cespugli o sotto le foglie venga nascosta la droga. Il prefetto, nonostante quanto successo, ha prova anche a rassicurare perché i reati in zona sono diminuiti: ne sono stati denuciati 469 rispetto ai 534 dell’anno prima, mentre i furti sono scesi da 166 a 162 e quelli in casa da 60 a 54. Intanto carabinieri, finanzieri e poliziotti di Mobile, Volanti e Anticrimine stanno mettendo a segno una serie di retate, utilizzando elicotteri e unità cinofile. Hanno controllao centinaia di persone e perquisito decine di auto. Hanno pure smantellato diversi bivacchi di spacciatori e e sentinelle. Non hanno tuttavia arrestato nessuno e la processione quotidiana di disperati in cerca di dosi a basso costo prosegue senza tregua.

Daniele De Salvo