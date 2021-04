Hanno già l’autorizzazione in tasca per cavare entro il 2024 2 milioni di metri cubi di terra e roccia per realizzare calce e cemento. Ma 2 milioni di mc non bastano ancora, ne vogliono più del doppio e hanno chiesto un’ulteriore autorizzazione per estrarne altri 2 milioni 800mila metri cubi. Quasi mezzo milione di metri cubi di materiale sarebbe come strappare al Magnodeno un blocco grande tanto quanto il Duomo di Milano. A volere di più e sperare nella concessione dell’ampliamento del fronte della cava di Vaiolo Alta, che si trova...

Hanno già l’autorizzazione in tasca per cavare entro il 2024 2 milioni di metri cubi di terra e roccia per realizzare calce e cemento. Ma 2 milioni di mc non bastano ancora, ne vogliono più del doppio e hanno chiesto un’ulteriore autorizzazione per estrarne altri 2 milioni 800mila metri cubi. Quasi mezzo milione di metri cubi di materiale sarebbe come strappare al Magnodeno un blocco grande tanto quanto il Duomo di Milano.

A volere di più e sperare nella concessione dell’ampliamento del fronte della cava di Vaiolo Alta, che si trova appunto sul monte Magnodeno, appena sopra Lecco, sono i vertici di Unicalce. "Come tutte le attività anche la nostra deve essere pianificata – spiega Luca Negri, direttore generale del colosso del settore fondato nel 1923 -. Dobbiamo effettuare previsioni, contiamo 130 dipendenti e per noi il 2024 è già "ieri", non "domani"". Contro l’ampliamento della cava si sono però schierati i giovani attivisti del Comitato Salviamo Il Magnodeno che con una petizione hanno mobilitato oltre 35mila persone in tutta Italia, ma soprattutto hanno costretto i rappresentanti istituzionali di Comune e Provincia a ritardare una decisione che pareva ormai assunta e scontata e altrimenti sarebbe passata nel silenzio generale, sebbene dubbi siano stati espressi anche dai tecnici di Arpa, Ats e in parte di Palazzo Bovara. Le perplessità sono sopratutto ambientali. "Il torrente Tuff è fortemente coinvolto nell’attività si escavazione", spiega ad esempio Martina Corti, una delle giovane attiviste del Comitato Salviamo il Magnodeno, che come il "collega" Edoardo Magni conosce ogni virgola della corposa documentazione relativa alla cava oltre che la situazione reale sul campo. Le relazioni presentare dai cavatori tuttavia non convincono né i funzionari dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che vogliono intanto conoscere lo stato attuale del corso d’acqua, né dell’amministrazione municipale che chiedono uno studio idrogeologico. C’è poi la questione dell’inquinamento atmosferico e delle polveri sollevate e disperse durante l’attività di escavazione e lavorazione del materiale, come evidenziato dagli esperti di Ats, che è l’Agenzia di tutela della salute. E poi non convince neppure l’aspetto paesaggistico, oltre che il ripristino ambientale delle aree dove si è già scavato e dove si scaverà ancora. "Sono stati effettuati degli importanti interventi di ripristino del sito estratti, nel settore noi siamo un punto di riferimento", rassicurano tuttavia da Unicalce. La decisione è attesa entro il 27 maggio, termine ultimo per completare il procedimento. Dal Comitato auspicano venga convocato un Consiglio comunale apposito e che si blocchi tutto.

Daniele De Salvo