Cassago, l’ultimo saluto a Franca Barbalaci morta in un incidente sul lungomare di Joppolo

Cassago Brianza (Lecco), 9 luglio 2023 – Franca per l'ultimo viaggio è tornata a casa, a Cassago, nel suo paese d'adozione dove abitava. È stata seppellita a Cassago Brianza Francesca Carmela Barbalaci, conosciuta come Franca, la donna di 68 anni che in settimana ha perso la vita in un incidente stradale sul lungolago di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

L’incidente

Era tornata nella sua terra d'origine per un periodo di vacanza. La 68enne era infatti originaria del Vibonese. L'1 settembre sarebbe andata in pensione. Mercoledì sera, mentre stava appunto percorrendo il lungomare di Joppolo al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo dell'auto, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, un pino marittimo. È morta sul colpo. Probabilmente ha accusato un malore che si è rivelato fatale, perché l'impatto con la pianta non è avvenuto a velocità elevata. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario ulteriori accertamenti e ha subito restituito il feretro di Franca, come la chiamavano tutti, ai familiari per il funerale.

Il cordoglio

Le esequie sono state celebrate ieri, sabato mattina, nella chiesa parrocchiale dei santi Giacomo e Brigida di Cassago, dove la 68enne si era trasferita e stabilita da parecchio, insieme al marito Abramo. Franca aveva anche un figlio, Matteo, una nipotina e sei fratelli e sorelle. Dopo il rito funebre e l'estremo saluto è stata tumulata nel cimitero del paese che da tempo era diventato il paese d’adozione di Franca. Cordoglio è stato espresso anche dai suoi compaesani di Joppolo: “Ci stringiamo al dolore della famiglia Barbalaci Rupani per la dipartita della cara Franca, ed esprimiamo le più sentite condoglianze”, è il messaggio arrivato dalla Calabria.