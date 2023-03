Cassago, brucia il tetto del condominio: otto famiglie restano senza casa

L'incendio a Cassago Brianza

Cassago Brianza (Lecco) – Otto famiglie di Cassago Brianza sono rimaste senza casa. Un incendio ha distrutto il tetto del condominio dove abitano. Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, in via Salvador Allende, il tratto di Strada provinciale 48 che attraversa il paese. Si è sprigionato probabilmente a causa del surriscaldamento eccessivo di una canna fumaria.

L'incendio

Le fiamme si sono propagate al tetto. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze: sul posto sono arrivati a sirene spiegate 18 soccorritori del 115 a bordo di 5 mezzi di soccorso. Sono arrivati dal comando provinciale di Lecco, dal distaccamento di volontari di Merate e dal comando di Monza. Per precauzione sono stati mobilitati pure i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca, sebbene nessuno sia rimasto intossicato né ustionato.

Gli sfollati

Tutti gli inquilini, che fanno parte di 8 famiglie, sono stati sgomberati. Al momento lo stabile risulta inagibile. I vigili del fuoco hanno dovuto scoperchiare parte dell'immobile per spegnere l'incendio.

In molti appartamenti è inoltre filtrata acqua, mentre il fumo ha invaso ogni ambiente. In attesa delle verifiche strutturali e della valutazione precisa dei danni, gli sfollati trascorreranno la notte da familiari o amici. Il palazzo era già in fase di ristrutturazione.