Case Aler di Lecco, l’incubo di un’inquilina di 75 anni: “Hanno tentato di accoltellarmi”

Immaginatevi di abitare in una casa modesta, ma dignitosa, per la quale avete sempre pagato regolarmente l’affitto, una casa arredata di tutto punto, a misura delle proprie esigenze; una casa ricolma di ricordi oltre che del necessario, come quadri, foto, soprammobili; una casa dove avete condiviso l’ultima parte della vita con la persona che amavate e che ora non c’è più. Adesso immaginatevi che durante le vacanze di Natale qualcuno suoni alla vostra porta e vi avvisi che entro breve dovrete lasciare quella casa dell’Aler perché sarà demolita per traslocare in un’altra, più piccola, dove i vostri mobili comprati con tanti sacrifici, i vostri ricordi, i vostri affetti non ci stanno e che quindi dovete scegliere quali custodire e quali buttare come spazzatura.

Ecco, è quello che è successo a Rosina Guerriero, 75 anni, nuova inquilina da alcuni mesi di un appartamento al primo piano di una delle palazzine Aler di via Bruno Buozzi. Nel minuscolo bilocale dove l’hanno trasferita a forza non ci sta tutto e i locali non sono adatti alle sue esigenze di malata di cuore non più giovanissima: ha dovuto disfarsi della vecchia cucina e recuperarne una nuova; per tenere almeno qualche vecchio mobile li ha accatastati ovunque; nella vasca da bagno non riesce a entrare; non c’è la doccia; manca l’attacco per la tv; sulle pareti non c’è posto per appendere quadri e fotografie; non dispone di nemmeno un balcone dove stendere la biancheria o mettere i bidoni dell’immondizia. L’edificio è sprovvisto di ascensore. Pure i rapporti di vicinato non sono dei migliori.

“Una vicina che soffre di alcuni disturbi, ha cercato di accoltellarmi", racconta Rosina, mostrando i segni delle pugnalate che hanno scalfito l’uscio dell’appartamento popolare che le hanno assegnato. "Io qui non ci sto, ma non ho alternative – prosegue -. Ho una pensione di poco più di 500 euro al mese: più di 150 vanno in affitto, poi ci sono le bollette, la spesa... Per fortuna mi aiutano i volontari della Caritas con un pacco viveri e gli amici, perché io non mi vergogno di essere aiutata, si deve vergognare chi ruba... Non chiedo una reggia, vorrei solo un’abitazione più adatta".