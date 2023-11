Casatenovo, auto si schianta contro un pilastro: grave una donna

Casatenovo (Lecco), 17 novembre 2023 – Una pensionata di 73 anni si è schiantata a tutta velocità contro una colonna in mattoni del centro civico di Casatenovo. Il pilastro si è sgretolato in mille pezzi, mentre l'automobilista è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La 73enne era al volante della sua Fiat Panda, ha perso il controllo della macchina, ha sbandato ed è andata a sbattere contro una colonna del centro civico di Campofiorenzo, frazione di Casatenovo.

E' stata soccorsa dai sanitari di Areu e dai volontari del soccorso di Vimercate. Sul posto pure i vigili del fuoco del distaccamento di Merate. Le sue condizioni si sono rivelate subito estremamente critiche, perché in arresto cardiocircolatorio: il suo cuore non batteva e i supi polmoni non respiravano più. Probabilmente ha accusato un malore alla guida. Dopo essere stata rianimata, è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Pesanti pure le ripercussioni sulla viabilità della zona, soprattutto sulla vicina Sp 51 La Santa.