Casargo, esplode la stufetta su cui scalda il pranzo: ustionata pensionata di 87 anni

Casargo (Lecco), 13 agosto 2023 – La stufetta a legna è esplosa e la fiammata ha investito una pensionata di 87 anni. L'infortunio domestico è successo quest'oggi a Indovero, frazione di Casargo in Valsassina. L'87enne stava scaldando il pranzo, forse per un guasto o un malfunzionamento, dalla stufa è fuoriuscita una vampata che l'ha raggiunta al viso, al petto e alla braccia, scaraventandola a terra in una deflagrazione. L'anziana è stata soccorsa dai sanitari di Areu. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano, che hanno messo in sicurezza l'abitazione dove si è verificato l'incidente. Inizialmente si è temuto che le condizioni della signora fossero gravi e per questo sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza, poi però riatterrati subito alla base, poiché la situazione si è rivelata fortunatamente molto meno grave di quanto si potesse presagire. Sebbene non abbiano riportato ustioni gravi né troppo estese, l'87enne è trasferita in ambulanza in ospedale, dove è ricoverata sotto stretta osservazione per il rischio di possibili complecaze di simili incidenti.