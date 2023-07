Casargo, la moto prende fuoco in corsa: pilota e passeggera si buttano a terra per salvarsi

Casargo (Lecco), 9 luglio 2023 – Moto con due motociclisti in sella in fiamme. I centauri, quando si sono accorti del rogo, si sono letteralmente gettati a terra per non bruciare anche loro. I due motociclisti, marito e moglie di cinquant'anni, stavano scendendo dal Giumello a Casargo; stavano percorrendo la Sp 67 dell'Alta Valsassina.

All'improvviso la loro moto si è incendiata: loro d'istinto si sono buttati a terra per poi scappare, prima che la due ruote esplodesse in una palla di fuoco. Per soccorrerli sono arrivati a sirene spiegate e lampeggianti accesi i vigili del fuoco e i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Premana. I due motociclisti non si sono fatti nulla. L'incendio si è propagato pure al vicino bosco, ma gli operatori del 115 lo hanno immediatamente circoscritto e spento.