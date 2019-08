Casargo (Lecco), 4 agosto 2019 – Il peggio è ormai passato, almeno fino al prossimo eventuale nubifragio, e l’allarme è cessato. Per questo nove dei quattordici sfollati in seguito all’alluvione che tra venerdì e sabato si è abbattuta su Casargo, già nel primo pomeriggio di ieri, dopo due notti trascorse ospiti da familiari e amici, hanno potuto tornare a casa e rientrare nelle proprie abitazioni. Sono tutti residenti del posto che risiedono in via Tenente Maffei, una traversa della Sp 67. Per gli altri 5 invece no, l’ordinanza di evacuazione permane, ma si tratta di turisti e villeggianti che soggiornavano in via Venezia, ai quali è stata comunque garantita una sistemazione altrove in una struttura alberghiera. Parecchi i danni provocati dalla colata d’acqua, fango e detriti trascinati dall’esondazione del torrente Bandico e dal Val di Corda.

«Stiamo ancora ultimando la conta, occorrerà tempo per tornare alla normalità, alcune zone del paese sono state letteralmente sepolte da metri di pietre e terra e risultano irriconoscibili – spiega il sindaco Antonio Pasquini –. Noi comunque non ci arrendiamo, ci rialzeremo in fretta, siamo persone abituate a rimboccarci le maniche e cavarcela».

Già subito dopo l’ondata di maltempo, al freddo, al buio e sotto la pioggia, in molti si sono organizzati autonomamente per con badili, carriole, piccoli escavatori per cominciare a rimuovere le prime macerie. Successivamente sono giunti in Alta Valsassina anche i volontari della Protezione civile e le Penne nere dell’Ana, l’Associazione nazionale alpini, tra cui il borgomastro di Merate Massimo Panzeri, che ha voluto personalmente dare una mano concreta al collega in difficoltà. «Siamo tutti all’opera e in molti ci stanno aiutando, la solidarietà che stiamo ricevendo e la mobilitazione generale a cui sto assistendo è incredibile - prosegue il primo cittadino – Adesso però occorre ripulire gli alvei dei corsi d’acqua e ripristinare gli argini prima del prossimo diluvio».

Sul Bandico, che rientra nell’elenco del reticolo primario, interverranno in somma urgenza, i tecnici incaricati direttamente dai funzionari di Regione Lombardia che copriranno anche i costi, mentre del Val di Corda si occuperanno direttamente dall’Amministrazione comunale. «Dopo essersi occupati dei vivi i tecnici e i volontari all’opera si sono presi cura anche dei morti, sistemando il cimitero di Narro e Indovero, inizialmente chiuso poiché le tombe di una cappella funebre sono letteralmente esplose a causa della violenza dell’acqua che ha trascinato via alcuni resti umani e frammenti di ossa che erano custoditi nelle sepolture».