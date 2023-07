Casargo, donna caduta in montagna soccorsa all'Alpe Giumello

Casargo (Lecco), 2 luglio 2023 - I volontari del Soccorso alpino della stazione Valsassina-Valvarrone sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi per soccorrere una donna di 56 anni che si è infortunata mentre stava compiendo un’escursione nella zona dell’Alpe Giumello. La centrale ha attivato i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che hanno raggiunto la donna, l’hanno valutata nella parte sanitaria, messa in sicurezza, imbarellata e trasportata per un breve tratto fino all’ambulanza della CRI - Croce Rossa di Premana. Affidata alle cure dei sanitari la donna è stata portata per accertamenti all’ospedale di Gravedona, le sue condizioni comunque non destavano preoccupazioni.