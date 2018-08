Robbiate (Lecco), 19 agosto 2018 – I bambini a Robbiate giocano ancora in strada, come una volta, ma rischiano di essere investiti dagli automobilisti in corsa. Per questo hanno disegnato e realizzato un cartello stradale per invitare i conducenti a rallentare e prestare attenzione. Succede in via Giuseppe Mazzini, dove sorge un popoloso quartiere e dove i piccoli residenti sono ancora abituati a tirare calci al pallone, rincorrersi, girare in bicicletta e nascondersi in strada, proprio come avveniva in tutti i paesi fino agli anni '70.

Mentre in altri posti, come a Perugia, in Umbria, oppure a Rignano Garganico, in provincia di Foggia in Puglia, o in altre località ci hanno pensato gli amministratori comunali a proteggerli e posizionare cartelli stradali ufficiali con l'invito a prestare attenzione e rallentare perché lì “i bambini giocano ancora in strada”, a Robbiate sono stati gli stessi bimbi a disegnare, allestire e posizionare il cartello, con la scritta “Vai piano, bimbi che giocano in strada” e i loro nomi. “Si tratta di un'iniziativa simpatica per chiedere un poco di attenzione da parte di tutti, specialmente da parte degli automobilisti”, spiega un genitore dei bambini in questione, che rassicura, a scanso di equivoci, che i figli dei residenti non restano comunque mai da soli e che normalmente giocano e scorrazzano nei giardini e nei vialetti condominiali comuni, non certo in mezzo al traffico.