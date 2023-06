Carabinieri Arrestano Marocchino 24enne per Spaccio, Trovati 160 grammi di Haschisch e 3.500 Euro

Una piccola centrale dello spaccio: 160 grammi di hascisc, 75 di cocaina e 56 di eroina oltre a cellulari, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi nonché 3.500 euro r guadagno dello spaccio. Il ritrovamento, in un bosco di Lambrugo assieme agli Squadroni Cacciatori, ha portato in carcere Youssef Aamide, marocchino di 24 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato accerchiato dai carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba, che stavano svolgendo un servizio mirato: Aamide ha cercato di scappare ma la zona era presidiata. Addosso e nel bivacco, aveva il denaro e la droga. Arrestato in flagranza di reato, si trova al Bassone in attesa di interrogatorio.Pa.Pi.