Imbersago (Lecco) - Un camper è esploso in un parcheggio a Imbersago. E' successo nel pomeriggio di oggi in un quartiere residenziale poco più a monte dell'Adda. Gli abitanti della zona hanno avvertito una serie di boati, probabilmente in seguito a diverse deflagrazioni ravvicinate. Molti, non riuscendo a comprendere subito cosa stesse accadendo e per timore che qualcuno fosse rimasto magari ferito si sono riversati in strada. In seguito alle esplosioni il camper, che era posteggiato in via Michelangelo Buonarroti, è stato avvolto dalle fiamme di un incendio.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate che nel giro di pochi minuti hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Del mezzo non è rimasto nulla, se non una carcassa di lamiere. Il camper era utilizzato da alcuni ragazzini che lo avevano trasformato in un gioco e come rifugio clandestino. Non si esclude possano magari essere stati proprio loro inavvertitamente a provocare le esplosioni e innescare le fiamme. Anche per questo i residenti del posto hanno avuto paura che qualcuno fosse rimasto intrappolato nel caravan. Della vicenda si stanno adesso occupando i carabinieri.