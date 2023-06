Camionista morto Aperta un’inchiesta

È stata avviata un’inchiesta sulla morte di Gianbattista Casazza, il camionista bergamasco di 67 anni che l’altra mattina ha perso la vita in un incidente sulla nuova Lecco – Ballabio. Il rimorchio del Daf Trucks da 17 tonnellate, carico di terra, che stava guidando si è ribaltato e la motrice con lui a bordo è finita contro un muraglione del Raccordo della Statale 36 per la Valsassina. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto del fumo fuoriuscire da una ruota, forse un segno di un guasto ai freni. Non si può però escludere al momento nemmeno un errore di guida, in un tratto in forte pendenza tanto che ci sono cartelli che invitano ad utilizzare il freno motore, oppure un malore, sebbene sembra che il 67enne abbia tentato di rallentare la corsa fuori controllo del bisonte della strada andando di proposito addosso al bastione. Sono in corso inoltre verifiche per accertare se l’autotrasportatore fosse idoneo a guidare mezzi di simile stazza. Il camionista lavorava per conto dell’Acm, società di asfalti di Milano fondata nel 2008. "Una brava persona, un gran lavoratore, capace e disponibile", si sono limitati a dirci dall’azienda, senza voler aggiungere altro. D.D.S.