Camion in fiamme Il conducente lo guida fuori dalla galleria

Tir carico di sacchi di sabbia a fuoco sulla Statale 36. L’incendio è divampato in una galleria della Super in direzione nord all’altezza di Mandello del Lario. L’autista, un camionista di 64 anni, ha avuto il sangue freddo e il coraggio di non fernarsi subito, dentro il tunnel, per evitare di innescare l’incendio della galleria. Ha proseguito fino alla prima piazzola di sosta fuori dal traforo. Il rogo provocato da un surriscaldamento dei freni del rimorchio del mezzo pesante, è stato poi spento dai vigili del fuoco. C’è stato qualche disagio per gli altri automobilisti in transito e si sono registrati alcuni rallentamenti, ma l’autotrasportatore, che ha proseguito la corsa fino ad una zona sicura, ha evitato di scatenare un disastro.