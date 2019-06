© Riproduzione riservata

Calolziocorte (Lecco), 27 giugno 2019 –dell'didiindalla gita insi sono, uno dopo l'altro, probabilmente a causa del caldo. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi. Bambini e ragazzi stavano tornando verso il paese su un autobus dopo aver trascorso la giornata in piscina ad Oggiono. All'altezza della località Rivabella diuno di loro però si è accasciato svenuto, probabilmente per un colpo di calore, a causa della temperatura rovente a bordo. Dopo di lui è toccato anche agli altri, in parte per lo spavento e il panico in una sorta di isteria collettiva o di suggestione, in parte perché effettivamente tutti stremati dalla calura, dopo ore sotto il sole e stipati su un mezzo di trasporto pubblico. I ragazzini sono stati soccorsi in forze dai sanitari del 118 con i volontari della Croce Rossa e di Lecco Soccorso. Sono stati comunque tutti colti ma malori lievi.