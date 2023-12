Calolziocorte, lite a bastonate per un parcheggio: feriti due automobilisti

Calolziocorte (Lecco), 30 dicembre 2023 – La litigata per un parcheggio è finita a bastonate. Nel primo pomeriggio di oggi a Calolziocorte, due automobilisti di 38 e 57 anni se le sono suonate di santa ragione per un parcheggio libero: ognuno di loro riteneva di essere arrivato per primo e che quindi il posto auto spettasse a lui.

Prima si sono scambiati qualche gestaccio a distanza, poi hanno discusso, si sono insultati e minacciati muso contro muso, infine sono passati alle mani. Uno avrebbe aggredito l'altro con un bastone o una mazza che nascondeva in macchina colpendolo in testa, mentre l'altro si sarebbe difeso passando al contrattacco e spingendo il contendente a terra. Per placare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono arrivati i carabinieri a sirene spiegate.

I due sono stati soccorsi dai volontari del Soccorso bellanese e della Croce verde di Bosisio Parini, che li hanno trasferiti in ambulanza in ospedale. Uno è stato portato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'altro all'Alessandro Manzoni di Lecco. Nessuno dei due comunque versa in gravi condizioni. Ieri sera, venerdì, sempre a Calolziocorte, uno straniero di 31 anni è stato invece ferito ad una mano, probabilmente con un coccio di una bottiglia di vetro.