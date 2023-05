Calolzio, è morto il giornalista Umberto Filacchione: era il maestro della cronaca giudiziaria

Calolziocorte (Lecco), 1 maggio 2023 – E' morto l'amico e collega Umberto Filacchione. Aveva 77 anni. Abitava a Calolziocorte. Era il decano dei giornalisti lecchesi e la firma più autorevole di cronaca giudiziaria del giornalismo locale in provincia di Lecco. Il 12 luglio 2021 aveva festeggiato il mezzo secolo di iscrizione all'albo dei giornalisti. E' stato anche consigliere comunale e assessore all'Urbanistica nel suo paese.

E' stato a lungo il responsabile delle corrispondenze giornaliere dal tribunale di Lecco per il nostro quotidiano Il Giorno. Si è occupano di seguire inchieste importanti, come tutte le indagini antimafia che hanno riguardato il territorio lecchese dagli anni '90 in poi, tanto da essere chiamato a moderare, per la sua autorevolezza e profonda conoscenza della materia, incontri con importanti esponenti dell'antimafia, come il professor Nando Dalla Chiesa e il pm Alberto Nobili. Tanti hanno imparato il mestiere da lui.

Umberto ha collaborato inoltre con altri giornali locali: La Provincia di Lecco dopo il pensionamento, e prima con l'Eco di Bergamo, L'Ordine di Como, il Giornale di Lecco. Ha diretto inoltre il settimanale Lecco domani e Il Cuneo, un giornale dei giovani progressisti di Calolzio. E' stato tra il resto uno degli ideatori del cineforum e tra i fondatori del Centro Kennedy.

La direttrice de Il Giorno Agnese Pini, i giornalisti e i fotografi de Il Giorno, in particolare i colleghi che hanno lavorato con lui, si stringono attorno alla moglie Giulia e al figlio Matteo, anche lui giornalista, in questo momento di dolore, ed esprimono le condoglianze anche a nome di tutti i lettori che hanno letto e apprezzato gli articoli del nostro amico e collega Umberto Filacchione.