Lecco, 17 settembre 2019 – Un anno insieme alle donne e agli uomini in divisa grazie ai 12 scatti del calendario istituzionale della Polizia di Stato. A ritrarre i poliziotti nello svolgimento del loro delicato compito è stato il fotografo Paolo Pellegrin, vincitore di dieci edizioni del World Press Photo, che dal 2005 è componente del Magnum Photos, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo. “Il professionista, con i suoi scatti, ha voluto ritrarre l’attività operativa degli agenti, attraverso un racconto che mette a fuoco la loro umanità”, spiega Andrea Atanasio, capo dell'ufficio di gabinetto della questura di Lecco .

Il ricavato della vendita dell'annuario verrà destinato agli operatori del Comitato italiano per l'Unicef in concomitanza con le celebrazioni del trentesimo anniversario della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un'occasione per riaffermare i diritti degli under 18, poiché, nonostante il tempo trascorso, ancora troppi bambini vengono privati dei loro diritti, vivendo situazioni di degrado, abuso e violenze. Grazie all’ormai consolidata partnership dal 2001 ad oggi sono stati raccolti circa 2 milioni e 650 mila euro e completati diversi progetti, tra cui uno in Yemen, a cui la sono stati devoluti 76.949 euro donati grazie alla vendita dei calendari della Polizia di Stato solo nel 2019.

Tutti i cittadini possono prenotare il calendario da parete, che costa 8 euro, come quello da tavolo da 6 euro, entro lunedì prossimo, il 23 settembre. Basta effettuare un versamento sul conto corrente postale 745000, intestato a Comitato Italiano per l’Unicef e indicare come causale “Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef”. Con la ricevuta di versamento quindi ci si deve presentare agli sportelli Urp, l'Ufficio relazione con il pubblico della questura di Lecco per i dettagli sulla consegna.