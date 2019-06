© Riproduzione riservata

Cernusco Lombardone (Lecco), 27 giugno 2019 –. O quasi.PROVINCIA DI LECCO - La colonnina di mercurio questo pomeriggio secondo i dati registrati dalla stazione di rilevamento dati di Cernusco Lombardone gestita dal meteofiloalle 17.14 toccato i, ladopo gli eccezionali 37,9° dell'agosto 2003. Si tratta della temperatura massima più alta registrata in tutta la provincia di Lecco in questo giovedì all'insegna del caldo africano. La temperatura percepita, a causa dell'umidità, è stata però attorno ai 32 gradi. Solo a Germanedo il termometro si è avvicinato a tanto, fermandosi però a 37,7°.PROVINCIA DI COMO - Sull'altra sponda del lago, in provincia di, è andata peggio: a Cascina Porta disi sono sfiorati i, tra le temperature in assoluto più alte in Lombardia condi massima e una temperatura percepita di oltre 50 gradi. E direttamente sulle sponde del Lario non è stato meglio, a Como si è arrivati a 38,4°.PREVISIONI – Venerdì la situazione dovrebbe migliorare leggermente. “Tempo sempre ben stabile e ben soleggiato su tutto il territorio sin dal mattino e per l'intera giornata, in un contesto di cieli da sereni a poco nuvolosi, specie sui rilievi prealpini per la formazione di qualche innocuo addensamento specie nelle ore pomeridiane – spiegano gli esperti del-. Temperature minime in aumento, comprese generalmente fra 24 e 27gradi, con punte locali sino a 29 e 30gradi nell'area urbana Milanese al mattino. Massime in calo, fra 32 e 34gradi sui settori centrali ed orientali, e fra 34 e 36 gradi nelle aree occidentali”.