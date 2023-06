Calcinacci crollano da palazzo in via Milano: nessun ferito

Distacco di calcinacci caduti sul marciapiede, ieri nel primo pomeriggio. L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto per il crollo dal 1° piano di alcuni pezzi di cemento, che si sono staccati da un cornicione pericolante, finendo sul marciapiede sottostante, fortunatamente senza colpire alcun passante e causare feriti. È accaduto alle 14.40 in via Milano, all’altezza del civico 175, a causa del distacco parziale di un cornicione pericolante, di una finestra al 1° piano di un palazzo. La caduta ha fatto partire l’allarme e la verifica della tenuta della struttura con la messa in sicurezza: i calcinacci sono finiti davanti alla saracinesca di un negozio non più in attività, in un tratto solitamente affollato, dove non stava passando nessuno.