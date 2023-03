Caduto dal tetto mentre tenta un furto A processo con l’amico

Processo a giugno per Marku Granit, albanese di 28 anni, e il connazionale Juljan Bushi, 30 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia, ora detenuti in custodia cautelare in carcere e in ospedale. Sono accusati di un furto tentato e due andati a segno in abitazioni di Como lo scorso 3 gennaio, tra via Dante e via Aldo Moro, dove erano stati messi in fuga dall’arrivo del proprietario. Nella fuga, Bushi era caduto dal tetto dell’edificio, riportando gravi fratture in tutto il corpo: aveva rischiato la vita, ma poi si aveva iniziato a riprendersi in tempi più veloci del previsto. Ora la Procura di Como ha emesso il decreto di citazione a giudizio, a cui ha fatto seguito la fissazione del dibattimento.