Cade in un dirupo Salvato dai volontari del Soccorso Alpino

Tragedia sfiorata tra Zone e Marone, dove nella serata di martedì un escursionista, che fortunatamente è riuscito a dare l’allarme, è caduto lungo un dirupo, senza riuscire più ad alzarsi. I soccorritori hanno creato un Centro operativo Misto per poter gestire le ricerche, coordinate dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo della V Delegazione Bresciana, competente per gli interventi in impervio. L’uomo è stato recuperato sano e salvo dal Soccorso Alpino, dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri che lo hanno trovato in località Grumello, provato, ma non in condizioni gravi. C’era anche il personale sanitario dei volontari alpini di Sale Marasino. Dopo essere stato rinfrancato l’uomo è stato visitato al posto medico allestito sul luogo delle ricerche già nella serata di mercoledì. Ora è tornato a casa sua sano e salvo.