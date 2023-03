Brucia il tetto di una casa Una persona ferita e famiglia evacuata

Cinque squadre dei vigili del fuoco di Dongo, Menaggio e Morbegno sono intervenute martedì sera per domare l’incendio che ha distrutto il tetto di una abitazione a Peglio in via Ai Monti. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in pronto soccorso dai sanitari del 118, chiamati assieme alle squadre di soccorso. L’appartamento interessato dal rogo, al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è risultato completamente inagibile, e la famiglia che lo occupa è stata evacuata. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di valutazione, così come i danni, comunque ingentissimi.