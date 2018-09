Brivio (Lecco), 17 settembre 2018 – Una agente della Polizia locale di 32 anni in servizio a Valmadrera domenica sera è stata aggredita e rapinata sotto casa sua a Brivio. La vigilessa si trovava nel tornello del box al piano interrano del condominio di via Tessitura dove abita, stava per aprire la basculante del proprio garage per posteggiare l'auto, quando alle spalle è stata assalita di sorpresa da uno sconosciuto che l'ha picchiata e tramortita, per poi sfilarle di borsa il portafogli in cui c'erano un'ottantina di euro in contanti. Quando la 32enne si è ripresa ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La giovane poliziotta urbana è stata ricoverata in ospedale al San Leopoldo Mandic di Merate. Le sue condizioni non sono gravi. Si presume che sia stata picchiata per essere rapinata, non per altri motivi, ma le indagini sono in corso.