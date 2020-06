© Riproduzione riservata

Brivio (Lecco), 3 giugno 2020 –alla. Dopo all'lunedì sera e la scazzottata tra due giovani ubriachi di 21 e 24 anni, ilopta per la linea dura e vieta il consumo di alcool in strada e nei parchi pubblici. Dalle 19 di sera elle 7 di mattina non possono anzi essere proprio venduto alcolici di asporto. Si può bere solo accomodati ai tavolini dei bar o dei ristoranti. “In seguito ad alcuni spiacevoli episodi ho deciso di adottare una serie di provvedimenti per tutelare i cittadini e il decoro del nostro paese – spiega -. Ho inoltre chiesto di svolgere una serie di controlli serali e notturni impiegando anche personale in abiti civili, ed ho deciso di dare una stretta al consumo indiscriminato di alcolici da parte dei ragazzi. Chi pensa che passeggiare con la bottiglia di birra o di vino in mano, da bere a canna, per poi appoggiarla vuota sopra i cestini o sui davanzali delle finestre faccia tendenza, pagherà multe salate”. Sono previste infatti multe tra i 400 e i 3mila euro. “Informo inoltre che saranno eseguite pulizie straordinarie delle strade comunali”, conclude il primo cittadino.