Brivio (Lecco), 14 dicembre 2019 –sono rimastenell'che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato, ain via per Airuno. In seguito allo schianto laè stata temporaneamente completamente. I tre coinvolti, che hanno tra i 22 e i 33 anni, viaggiano su una Renault Clio e una Ford Fiesta: l'impatto, frontale, è stato molto violento e la prima auto è stata scaraventata su un marciapiede, dove fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sono stati mobilitati i sanitari del 118 con i volontari di Calolziocorte e della Croce rossa. Dopo le prime cure i feriti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Per consentire le operazioni di salvataggio, la rimozione dei veicoli semidistrutti e la pulizia della strada dai detriti.